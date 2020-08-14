حالة الطقس اليوم .. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، جازان). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران ،جازان ،عسير).

حالة الطقس وحركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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