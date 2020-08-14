صور.. تهشم مركبتين بحادث شنيع في عقبة ضلع ونجاة قائديها بأعجوبة

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

باشرت الجهات الأمنية حادث سير شنيعًا وقع بين مركبتين بعقبة ضلع التابعة لمنطقة عسير، ولطفت عناية الله بأصحاب المركبات ونجوا من الموت المحقق ومن الإصابات خلال التصادم الذي وقع وجهًا لوجه.

“متابعات الخليج 365” تواجدت أثناء وقوع الحادث والتقت بأحد قائدي المركبتين اللتين تضررا بالحادث حيث حمد الله تعالى أن نجاه الله وصاحب المركبة الأخرى من الموت؛ نتيجة هذا الحادث والذي كان من أسبابه عدم ازدواجية الطريق، وضيق المنحنيات الكثيرة، وعدم إنارة المسافة من آخر نفق عقبة ضلع حتى مركز مربة.

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وناشد أصحاب الحدث وعدد من المسعفين الجهات المسؤولة عن الطريق، وكذلك هيئة تطوير منطقة عسير، سرعة العمل على ازدواجية الطريق الذي هو شريان يربط بين منطقة جازان وعدة مناطق من مناطق المملكة، والعمل على إنقاذ الأنفس البشرية التي راحت ضحايا هذا الطريق الموحش والقاتل.

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