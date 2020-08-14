شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة أمن الدولة: فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت رئاسة أمن الدولة " الإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية" عن فتح باب القبول للإلتحاق بمعهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الإتصالات لحملة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات "علوم طبيعية" اعتبارا من الأحد 26/12/1441هـ العاشرة صباحا وسيستمر التقديم حتى الثلاثاء.

واشترطت الرئاسة للقبول بأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ويكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%)، وأن يكون من خريج العام الحالي 1441هـ، وألا يزيد عمره عن 20 عاما.

وتابعت أمن الدولة شروط الإلتحاق بالمعهد بألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %)، وألا تقل الدرجة الكلية للاختبار التحصيلي عن (60 %)، وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وألا يكون مسجلا في أي مؤسسة تعليمية أخرى، مع تميزه بحسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق الصدور بحقه حكم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

والوثائق المطلوبة للتقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة، صورة طبيق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات وصورة من شهادة اختبار القدرات العامة،ومن شهادة الإختبار التحصيلي و6 صور شخصية بمقاس "46 X".