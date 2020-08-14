شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار تربوي: متوقع أن تكون الدراسة في الفصل الأول عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أمس الخميس، أَن المؤشرات تشير إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم ستكون عن بعد، لافتًا إلى أن في الأيام المقبلة سوف يصدر قرار حول آلية الدراسة من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

وأوضح عبداللطيف الحمادي لقناة "الإخبارية" أن: "المؤشرات والتعاميم الصادرة من الوزارة والتصريحات تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بعد، ربما الشهر الأول أو الثاني أو تقريباً الفصل الأول".

وقال المستشار التربوي، أن الوزارة رشحت عدداً من المعلمين والمعلمات للعمل في التعليم الإلكتروني ولتقديم الدروس لـ"قناة عين" التعليمية، كما أنها قادرة على اتخاذ قرار لصالح أولياء أمور الطلاب والطالبات الدارسين في المدارس الأهلية والعالمية فيما يتعلق بخفض الرسوم الدراسية.