شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول وجود صورة للإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب عدم وجود صورة تجمع الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب.

ويرجع السبب لعدم وجود صورة للإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب هو أن الفرنسي لويس داجير اخترع أول كاميرا وهي الكاميرا الخشبية عام 1837م أي بعد وفاتهما.

وأكد حساب تاريخ آل سعود عبر موقع تويتر أنه لا توجد أي صورة للإمام محمد بن سعود أو الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كاشفا عن السبب وهو أن الفرنسي لويس داجير أخترع أول كاميرا وهي الكاميرا الخشبية عام 1837م أي بعد وفاتهما.