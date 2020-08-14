شكرا لمتابعة خبر عن الزامل يوضح حكم الوضوء للمبتلى بكثرة الغازات " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل حكم الوضوء للمبتلى بكثرة الغازات.
وقال الزامل خلال حواره في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" مسألة خروج الريح المستمر الذي لا ينضبط يتطهر إذا دخل الوقت وتبقي طهارته في جميع الوقت ولكن إذا خرج الوقت فيجب عليه أن يتطهر".
وأضاف الزامل:" يشرع لكل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة، فالتطهر وتجديد الوضوء لكل صلاة مشروع "، لافتا:" الريح التي تخرج خروجا يجري مجرى المرض لا تعتبر ناقضا للوضوء إلا إذا خرج الناقض المعتاد ".
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