شكرا لمتابعة خبر عن الزامل يوضح حكم الوضوء للمبتلى بكثرة الغازات " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل حكم الوضوء للمبتلى بكثرة الغازات.

وقال الزامل خلال حواره في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" مسألة خروج الريح المستمر الذي لا ينضبط يتطهر إذا دخل الوقت وتبقي طهارته في جميع الوقت ولكن إذا خرج الوقت فيجب عليه أن يتطهر".

وأضاف الزامل:" يشرع لكل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة، فالتطهر وتجديد الوضوء لكل صلاة مشروع "، لافتا:" الريح التي تخرج خروجا يجري مجرى المرض لا تعتبر ناقضا للوضوء إلا إذا خرج الناقض المعتاد ".