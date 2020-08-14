نوَّه بالدعم السخي المقدم من القيادة
عقد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اجتماعًا مع أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بأمانة المنطقة.
ونوَّه أمير المنطقة بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ لتطوير المناطق ودعم برامج التنمية في جميع المناطق وفي منطقة حائل، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة والدعم المستمر حافز لمضاعفة الجهود؛ من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة, مضيفًا أنه ليس هناك أي عذر، حاثًّا الجميع على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد.
بعد ذلك استعرض أمين منطقة حائل مجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية لأمانة المنطقة، ومنها برنامج حائل تزدهر ونظام إزالة التعديات وبرامج وخدمات أخرى، كما اطلع على خط سير العمل في المشاريع البلدية والمواعيد المحددة لإنجاز تلك المشاريع.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل باجتماع رسمي: لا عذر في مواعيد إنجاز المشروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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