أمير حائل باجتماع رسمي: لا عذر في مواعيد إنجاز المشروعات

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل، اجتماعًا مع أمين المنطقة المهندس ‏إبراهيم بن سعيد أبو راس، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بأمانة ‏المنطقة.

ونوَّه أمير المنطقة بالدعم السخي من خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ‏الأمين؛ لتطوير المناطق ودعم برامج التنمية في جميع ‏المناطق وفي منطقة حائل، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة والدعم ‏المستمر حافز لمضاعفة الجهود؛ من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة, مضيفًا أنه ليس ‏هناك أي عذر، حاثًّا الجميع على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد.

بعد ذلك استعرض أمين منطقة حائل مجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية ‏لأمانة المنطقة، ومنها برنامج حائل تزدهر ونظام إزالة التعديات وبرامج ‏وخدمات أخرى، كما اطلع على خط سير العمل في المشاريع البلدية ‏والمواعيد المحددة لإنجاز تلك المشاريع.