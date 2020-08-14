بالفيديو.. وزارة البيئة تعلن وقف صيد «الكنعد».. والتطبيق السبت

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك «الكنعد» في سواحل المملكة لهذا العام وذلك ابتداء من غدٍ السبت.

وذكرت وزارة البيئة- وفقا لـ«الإخبارية»- أن قرار وقف صيد أسماك «الكنعد» يأتي استنادًا إلى قرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، بهدف منح الفرصة لتكاثر الأسماك والمحافظة على مخزون استراتيجي.

وأضافت الوزارة أن الصيد في موسم الحظر يعد مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية، حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.

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