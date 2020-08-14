السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ أمير إمارة ليختنشتاين بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:05ت م

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الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لصاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:05ت م0028

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