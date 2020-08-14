السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى استقلال بلاده



الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:42ت م

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الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم الازدهار.// انتهى //09:42ت م0018

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