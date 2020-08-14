السعودية اليوم / السودان تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 47 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12162 حالة، بينها 793 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6325 بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

// انتهى //

09:15ت م

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الخرطوم 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12162 حالة، بينها 793 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6325 بعد تسجيل 20 حالة جديدة.// انتهى //09:15ت م0017

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