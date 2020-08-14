قرقاش: ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي مشجعة المزيد

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ردود فعل العواصم الرئيسية على الاتفاق الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي مشجعة.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، إن "قرار السلام يبقى فلسطيني إسرائيلي بامتياز"، مؤكدا أن "مبادرة ولي عهد أبوظبي (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان) أتاحت إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية وضياع المزيد من الوقت لفرص حل الدولتين".

وأوضح أن ولي عهد أبوظبي اطلع على كافة الجوانب وقاد قرار مباشرة العلاقات الثنائية ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل.

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وأمس الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق.

ومنذ الإعلان عن الخطوة توالت ردود الفعل المرحبة من العواصم الرئيسية والتي عدتها فرصة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.