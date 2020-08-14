أبشر يوضح آلية حل مشكلة الحسابات المغلقة بشكل مفاجئ

بيَّن طريقة تجاوزها بخطوات عملية
أوضحت منصة «أبشر»، آلية حل مشكلة حسابات المستفيدين الذين اكتشفوا عدم فاعليتها بشكل مفاجئ.
وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه بحالة اكتشاف المستفيدين عدم فاعلية حسابه، عليه زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر، أو زيارة موظفي الأحوال المدنية أو الجوازات لتحديث رقم الجوال، أو زيارة الرابط:
جاء ذلك ردًّا من منصة أبشر، عبر تساؤل وردها من أحد المستفيدين، قال فيه، إن حسابي في «أبشر» لا يفتح رغم أنه كان يعمل قبل أيام، بينما أصبح لا يفتح، رغم عدم قيامي بتغيير الرقم السري، فما الحل؟».
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