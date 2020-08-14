أبشر يوضح آلية حل مشكلة الحسابات المغلقة بشكل مفاجئ

أوضحت منصة «أبشر»، آلية حل مشكلة حسابات المستفيدين الذين اكتشفوا عدم فاعليتها بشكل مفاجئ.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه بحالة اكتشاف المستفيدين عدم فاعلية حسابه، عليه زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر، أو زيارة موظفي الأحوال المدنية أو الجوازات لتحديث رقم الجوال، أو زيارة الرابط:

Advertisements



جاء ذلك ردًّا من منصة أبشر، عبر تساؤل وردها من أحد المستفيدين، قال فيه، إن حسابي في «أبشر» لا يفتح رغم أنه كان يعمل قبل أيام، بينما أصبح لا يفتح، رغم عدم قيامي بتغيير الرقم السري، فما الحل؟».

اقرأ أيضا

«أبشر»: 4 خطوات لنقل ملكية السيارة عبر التفويض الإلكتروني