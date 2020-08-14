إنشاء وهيكلة 20 مجلسًا ولجنة في رئاسة الحرمين الشريفين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتطوير المجالس الاستشارية بالرئاسة؛ لرفع جودة العمل المؤسسي بالرئاسة بمختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات في الحرمين الشريفين.

وتهدف المجالس الاستشارية المعاد تشكيل وهيكلة بعضها والمستحدثة، لتطوير العمل المؤسسي في الرئاسة، وتبني المقترحات وتنفيذها، بأسرع ما يمكن، وتمكين المرأة، والسعي لتأصيل الحوار، وتحقيق الرؤية، والاعتماد على القيادات الشابة بما يضمن رفع كفاءة العمل، وفق بيان للرئاسة عبر موقعها الإلكتروني.

كما تركّز المجالس على رفع جودة مخرجات معهد وكلية الحرم المكي الشريف، ومعهد وكلية المسجد النبوي الشريف، والتواصل مع مبتعثي وموفدي الرئاسة الذين تم ابتعاثهم وإيفادهم بهدف الاستثمار الأفضل في الموارد البشرية.

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وتنقسم المجالس واللجان العشرون إلى: المجلس الاستشاري، مجلس الهيئة الاستشارية، مجلس رواد الرئاسة، المجلس العلمي، مجلس الهيئة الاستشارية النسائية، مجلس منسوبات الرئاسة التطويري، مجلس الوكلاء المساعدين، مجلس الوكلاء المساعدين بالمسجد الحرام، اللجنة العليا للترجمة، المجلس التنسيقي للجهات العاملة، الملتقى الإعلامي في الرئاسة والوكالة.

كما تضم المجالس، مجلس الرئاسة والوكالة الموحد، مجلس الرواد، ملتقى مبتعثي وموفدي الرئاسة، مجلس مكتب الرئيس العامّ التطويري، مجلس شباب الرؤية، المجلس التشاوري والتحاوري، مجلس وكالات الرئاسة وإداراتها التابعة لها، مجلس رؤساء الورديات، مجلس قاصدات المسجد الحرام.

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