السعودية اليوم / ليبيا تسجل : 439 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3 وتماثل 38 حالة للشفاء



طرابلس 24 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 38 حالة للشفاء.

// انتهى //

07:00ت م

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طرابلس 24 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 38 حالة للشفاء.// انتهى //07:00ت م0003

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