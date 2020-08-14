من اليونان.. كيف استقبل محمد صلاح مفاجأة رمضان صبحي؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مدينة دبي في الأيام القليلة الماضية، متجها إلى اليونان لاستكمال إجازته خلال الفترة المقبلة.

صلاح انتهى من منافسات الموسم المنصرم مع ليفربول في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وأوضح مصدر لـ "العين الرياضية"، أن صلاح فضل أولا السفر إلى اليونان قبل العودة إلى إنجلترا، استعدادا لاستئناف الموسم الجديد 2020-2021.

وأشار المصدر إلى أن صلاح توجه إلى اليونان لتسهيل عودته لإنجلترا دون الخضوع إلى حجر صحي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم مؤخرا.

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واختار صلاح السفر إلى اليونان والتقى بمواطنه أحمد حسن كوكا المهاجم المحترف بين صفوف أولمبياكوس، قبل 3 أيام.

مفاجأة رمضان صبحي

المصدر أشار إلى أن صلاح شعر باندهاش كبير بعد سماعه بخبر اقتراب مواطنه الشاب رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، من الانتقال إلى بيراميدز.

الأهلي المصري أعلن مساء يوم الأربعاء، خروج رمضان صبحي من حساباته تماما، بعد أن أبلغ الأخير مسؤولي الناديه برغبته في الانضمام إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. التفاصيل من هنا.

وحسب ما ذكره المصدر، فإن صلاح لم يصدق هذا الخبر في البداية، وكان يعتقد أن رمضان صبحي يفكر في الاحتراف الأوروبي أولا أو البقاء لسنوات أخرى قادمة بين صفوف الأهلي.