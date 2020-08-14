شكرا لمتابعة خبر عن «حماية المستهلك»: لا تحدث بياناتك الشخصية إلا من خلال فروع البنك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت جمعية حماية المستهلك، أمس الخميس، نصيحة للجميع لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال البنكي. قدمت جمعية حماية المستهلك، أمس الخميس، نصيحة للجميع لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال البنكي. وأكدت حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، على عدم القيام بتحديث بياناتك الشخصية إلا من خلال فروع البنك فقط. وكانت الجمعية، قد شددت على عدم استخدام الحسابات الشخصية في أغراض تجارية حتى لا يتعرض المرء للمساءلة القانونية، بالإضافة لعدم الدخول في معاملات مالية مع شركات صورية أو وهمية خارجية.

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