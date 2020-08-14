شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، بدء تطبيق حظر صيد وتداول أسماك الكنعد في سواحل المملكة لهذا العام؛ ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الخميس الموافق الـ 15 من شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي استناداً لقرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، والذي يهدف لمنح الفرصة لتكاثر أسماك الكنعد، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي؛ مطالبةً بالتعاون لتحقيق الصالح العام وتفادي الإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة البيئة، أن الصيد في موسم الحظر مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.
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