صحة الحدود الشمالية تبدأ تشغيل قسم الفيروسات (PCR) في المختبر الإقليمي بعرعر

يسهم في سرعة ظهور النتائج

بدأت صحة الحدود الشمالية في تشغيل قسم الفيروسات (PCR) في المختبر الإقليمي بعرعر وتفحص 59 عينة كورونا بنسبة تطابق 100% بالنتائج مع المختبر الإقليمي بالمدينة المنورة تمهيداً لفحص العينات بمدينة عرعر. وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن قسم الفيروسات المستجدة PCR سيسهم في سرعة ظهور النتائج للمصابين بكورونا بحد أقصى 6 ساعات للمصابين، مما يؤدي إلى سرعة التقصي الوبائي للحالات المخالطة للمصابين بطاقة قصوى تصل إلى 400 فحص كورونا يومياً.

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