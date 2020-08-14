جريمة قتل بشعة بجازان.. شاب ينحر والده في ظروف غامضة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن شابًّا سعوديًّا أنهى حياة والده المسنّ نحرًا في جريمة بشعة وقعت أحداثها مساء أمس الخميس في إحدى قرى مركز وادي جازان بمحافظة أبوعريش في منطقة جازان.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تلقّت بلاغًا من الهلال الأحمر السعودي عن وجود مواطن مسنّ تعرض لعملية نحر في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت فرق من الشرطة والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية، وباشرت الحادث البشع واستطاعت ضبط الجاني الذي كان متواجدًا في موقع الجريمة، واتضح أنه ابن المجنيّ عليه.

وتابعت المصادر: قام الجاني باستخدام آلة حادة من نوع سكين في عملية نحر والده عندما شاهده ممددًا على سريره بمنزله في إحدى قرى وادي جازان في مشهد مأساويّ.

وأكدت المصادر، أن الفرق الأمنية ألقت القبض على الابن الجاني وإيداعه قسم التوقيف؛ تمهيدًا لعرضه على جهات الاختصاص لاستكمال مجريات التحقيق معه والتحفظ على الأداة المستخدمة في جريمة القتل، بعد أن قامت فرق الأدلة الجنائية برفع البصمات من الموقع ونقل جثمان المجنيّ عليه للمستشفى ووضعه بثلاجة الموتى لعرضه لاحقًا على الطبيب الشرعيّ.