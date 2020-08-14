«الصحة»: تخطينا حاجز الـ4 ملايين فحص مخبري بتفنية «البلمرة الجزيئية» لكورونا

استكمال تشغيل المرحلة الثالثة لمراكز مبادرة «تأكد»..
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها أجرت (4001103) فحوصات مخبرية لفيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك بتقنية البلمرة الجزيئية PCR TEST.
وتواصل الوزارة التوسع في إجراء الفحوص وإطلاق المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في بداية ظهور الفيروس في المملكة كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص، وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوصات إلى ما يزيد على 67 ألف فحص يوميًّا.
وأضافت الوزارة أنها تواصل تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها؛ حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة داخل المدن.
وأكدت الوزارة أنه كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في اكتشاف إصابات أكثر، وسرعة الاحتواء بشكل أفضل.
وأعلنت وزارة الصحة استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، في مختلف مدن المملكة ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس (كورونا المستجد).
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