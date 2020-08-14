

نواكشوط 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

التقى وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي،اليوم بالعاصمة نواكشوط، الممثل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا انتوني نكرورونو.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره وخاصة في مجال المالية.

من جهة أخرى التقى وزير الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية، الموريتاني عثمان مامادو كان، ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا،وبحث معه علاقات التعاون القائمة بين موريتاناي وهذه المنظمة، وسبل تعزيزيه وتطويره، لا سيما في المجال الاقتصادي.

// انتهى //

02:12ت م

0237





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزيران موريتانيان يلتقيان ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.