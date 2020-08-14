السعودية اليوم / السفير الروقي يشارك إلى جانب نائب الرئيس الغاني مراسم عزاء وفاة الشيخ عبد القادر سعيد نباري



أكرا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي اليوم، في مراسم عزاء وفاة الشيخ عبد القادر سعيد نباري، أحد اشهر المشائخ والدعاة في جمهورية غانا خاصة، وفي غرب أفريقيا بشكل عام، التي حضرها معالي نائب رئيس جمهورية غانا محمود باووميا، ومفتي الجمهورية، عثمان شاربوتو.

كما شارك في مراسم العزاء عدد من المسؤولين والعلماء وجمع من الحضور.

// انتهى //

02:11ت م

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