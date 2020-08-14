السعودية اليوم 6 / تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورنا في موريتانيا بلغ 6653 حالة، فيما استقر حالات الوفيات عند 157 حالة.

// انتهى //

02:10ت م

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نواكشوط 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورنا في موريتانيا بلغ 6653 حالة، فيما استقر حالات الوفيات عند 157 حالة.// انتهى //02:10ت م0235

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