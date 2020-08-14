

أديس أبابا 23ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

أفاد مركز احتواء الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، أن سبع دول أفريقية ستبدأ إجراء فحوص للأجسام المضادة لفيروس

وأوضح رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، جون كينغاسونغن ، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن ليبيريا وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملًا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها.

وأنقذت العزلة النسبية القارة الأفريقية من أسوأ موجة للوباء،إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في أفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

// انتهى //

02:10ت م

0234



أديس أبابا 23ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسأفاد مركز احتواء الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، أن سبع دول أفريقية ستبدأ إجراء فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.وأوضح رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، جون كينغاسونغن ، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن ليبيريا وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا.وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملًا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها.وأنقذت العزلة النسبية القارة الأفريقية من أسوأ موجة للوباء،إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في أفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.// انتهى //02:10ت م0234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سبع دول أفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.