شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات ترصد مخالفات «سوق الأسماك» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذ عدد من الجهات بالمنطقة الشرقية، متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبلدية وسط الدمام، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الأمني والإداري بالأمن العام «الشرطة»، جولة ميدانية في سوق الأسماك المركزي بالدمام.

متابعة المنتجات

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات التي تنفذها هذه الجهات بين الحين والآخر، بهدف متابعة ما يُعرض من المنتجات البحرية التي يتم صيدها من مياه الخليج، خاصةً أن المنطقة الشرقية تتميّز بكونها تمتلك أكبر شريط ساحلي، مقارنة بباقي مناطق المملكة.

موسم الروبيان

وتصادف هذه الجولة كثرة المعروض من الروبيان، في أول موسم الصيد، الذي يستمر 6 أشهر، لذلك فهي ذات طابع مختلف عن الجولات السابقة، من حيث متابعة المعروض من الروبيان، والأسماك، والتأكد من الجودة في التداول، وكذلك مشاركة الجهات ذات العلاقة لمتابعة كل جهة ما يخصّها من تنظيمات.

اشتراطات بلدية

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وتأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الجولة، من أن الأسماك المعروضة جميعها طازجة، وصحية، وتفقد المراقبون ببلدية وسط الدمام سلامة الأسماك، وتطبيق المحلات للاشتراطات البلدية التي تسمح باستمرار العمل.

نظامية العمالة

وفحصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأسماك، بجهاز لقياس درجة الجودة، ومعرفة إذا كانت طازجة أو فاسدة، فيما تأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من نظامية العاملين، والعمل على مهنهم المسجلة، والتأكد من أن العامل يعمل لدى صاحب العمل، وضبط المخالفين بالتعاون مع الضبط الأمني والإداري.

ضبط المخالفات

وتم خلال الجولة ضبط 5 أجهزة تعقيم لا تعمل، و34.750 كيلو جرام أسماك فاسدة، و14 كيلو جرام روبيان فاسد، و28 سكينًا وأدوات تنظيف وتقطيع غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى ضبط رخصة صحية غير مجددة.