شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
حجز موعد
وأوضح «التجمع الصحي بالأحساء» أن خدمة الفحص الموسع «تأكد» والمخصصة للذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، تقدم عبر مركزين، وذلك بعد حجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، الأول في مدينة المبرز والثاني في مدينة الهفوف، وهي مقسمة على 6 مسارات لعمل المسحات من داخل السيارات، وبطاقة استيعابية يومية 1200 - 1500 مستفيد، كما يجري حاليا العمل على التوسع في تلك الخدمة وإضافة مسارات جديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل - بإذن الله -.
9 مراكز
وتقدم عيادات «تطمن» والمخصصة لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، أو ضيق في التنفس، أو احتقان الحلق أو سعال، أو ألم في الظهر، أو إسهال، خدماتها في 9 مراكز، وهي مركز صحي البندرية، والمعلمين، والجشة، وشعبة المبرز، والشعبة، والدالوة، والمركز، والصالحية، وحزم المبرز، وبدون حجز موعد سابق.
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