شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة العربية» تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان والان نبدء بالتفاصيل

- العمل على إنشاء حساب بنكي تحت مسمى «الحساب العربي لدعم وإغاثة لبنان»

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان.

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وأشار إلى أنه سيزور بيروت قريباً مع وفد من منظمات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية أعضاء الملتقى العربي للاتحادات الداعمين مادياً ولوجيستياً.

وقال في كلمته أمام الاجتماع الطارىء الذي دعت له إدارة المنظمات العربية والاتحادات بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية اليوم عبر تطبيق "زووم" مع أكثر من 60 منظمة عربية واتحادات نوعية متخصصة، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ فترة.

ودعا إلى ضرورة تفعيل مساعدات إنسانية وطبية خلال زيارة الوفد إلى بيروت والعمل جنبا إلى جانب على إنشاء حساب بنكي تحت مسمى "الحساب العربي لدعم واغاثة لبنان" من خلال اتحاد المصارف العربية والذي يتخذ من لبنان مقراً له.