شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «وقاية ومكافحة» للأوبئة بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل
جاء القرار حرصا من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.
يذكر أن الرئاسة عملت خلال فترة تفشي جائحة «كورونا» على توفير كافة التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع عدة جهات للحفاظ على سلامة العاملين.
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