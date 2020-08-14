شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «وقاية ومكافحة» للأوبئة بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس قرارا بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة»، ترتبط إداريا بالشؤون الخدمية.

جاء القرار حرصا من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.

يذكر أن الرئاسة عملت خلال فترة تفشي جائحة «كورونا» على توفير كافة التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع عدة جهات للحفاظ على سلامة العاملين.