شكرا لقرائتكم خبر عن 400 شاب وفتاة يبحثون «تحفيز العمل العالمي» افتراضيا والان نبدء بالتفاصيل

شارك 400 شاب وفتاة، افتراضيًا، في الديوانية التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس الأول، تحت عنوان «إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي»، وذلك بالتزامن مع يوم الشباب الدولي.

تحدث في الحوار كل من مهند الهادي، أمين مجلس شباب الجوف، ورائد قحطان، عضو مجلس شباب منطقة الباحة، وأدار اللقاء مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير، صالحة الجرعي.

وأكد «الهادي»، خلال اللقاء، على مفهوم التلاحم الوطني، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يمثله الشباب كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع.