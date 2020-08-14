400 شاب وفتاة يبحثون «تحفيز العمل العالمي» افتراضيا

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تحدث في الحوار كل من مهند الهادي، أمين مجلس شباب الجوف، ورائد قحطان، عضو مجلس شباب منطقة الباحة، وأدار اللقاء مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير، صالحة الجرعي.
وأكد «الهادي»، خلال اللقاء، على مفهوم التلاحم الوطني، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يمثله الشباب كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع.
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