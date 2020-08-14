شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على 270 منشأة تكشف 45 مخالفة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأغلقت الفرق الرقابية «محل أثاث»، مخالفاً للاشتراطات البلدية، إضافة إلى مخالفات أخرى لمنشآت غذائية تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية وسوء النظافة وتدني مستوى أدوات وبيئة التحضير، وذلك لحين تصحيح الأوضاع.
وشملت المخالفات مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى سوء حفظ وتخزين المواد وانتهاء الشهادات الصحية.
وأوضحت أمانة الطائف أن تكثيف الرقابة على الأنشطة الغذائية يأتي ضمن جهود تحسين بيئة العمل وضمان سلامة المعروضات واخضاعها للرقابة والفحص المستمر، مشيرة إلى أن 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية تشن حملاتها على مدار اليوم.
وكثفت الأمانة الرقابة الصحية على الأنشطة الغذائية بالمواقع السياحية «الهدا والشفا» وبالطرق السريعة «طريق الطائف -الرياض، وطريق السيل، وطريق الطائف- الباحة».
كانت هذه تفاصيل خبر حملة على 270 منشأة تكشف 45 مخالفة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.