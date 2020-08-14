شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على 270 منشأة تكشف 45 مخالفة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية شرق الطائف الفرعية 45 مخالفة صحية، خلال حملة على 270 منشأة تجارية، من بينها مطاعم ومطابخ ومحلات بيع مواد غذائية ومخابز و«بوفيهات» وأنشطة أخرى.

وأغلقت الفرق الرقابية «محل أثاث»، مخالفاً للاشتراطات البلدية، إضافة إلى مخالفات أخرى لمنشآت غذائية تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية وسوء النظافة وتدني مستوى أدوات وبيئة التحضير، وذلك لحين تصحيح الأوضاع.

وشملت المخالفات مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى سوء حفظ وتخزين المواد وانتهاء الشهادات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أن تكثيف الرقابة على الأنشطة الغذائية يأتي ضمن جهود تحسين بيئة العمل وضمان سلامة المعروضات واخضاعها للرقابة والفحص المستمر، مشيرة إلى أن 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية تشن حملاتها على مدار اليوم.

وكثفت الأمانة الرقابة الصحية على الأنشطة الغذائية بالمواقع السياحية «الهدا والشفا» وبالطرق السريعة «طريق الطائف -الرياض، وطريق السيل، وطريق الطائف- الباحة».