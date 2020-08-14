شكرا لقرائتكم خبر عن 18700 مستفيد من «تطمن» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت «صحة المدينة المنورة» أن عدد المستفيدين من خِدْمات عيادات «تطمن» بلغ 18700 منذ بدء العمل بها وحتى أمس.

وأوضحت أن خِدْمات «تطمن» تُقدم من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً ـ 12 مساءً، وموزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة.

يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.