شكرا لقرائتكم خبر عن 18700 مستفيد من «تطمن» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن خِدْمات «تطمن» تُقدم من خلال 3 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً ـ 12 مساءً، وموزعة على كل من المركز الصحي بالنصر والمركز الصحي بالخالدية والمركز الصحي بالدعيثة.
يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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