شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط فحص متطورة لـ30 ألف متدرب ومتدربة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عن استعداد 22 منشأة بمحافظات المنطقة ما بين كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية للبنين، لاستقبال 30 ألف متدرب ومتدربة، من خلال تجهيز أحدث معدات لتعقيم جميع بيئات العمل، وذلك لحماية المنسوبين والمستفيدين من فيروس « كورونا » المستجد.

وبين مدير عام التدريب بالمنطقة فيصل كدسة، أن التجهيزات تشمل نقاط الفحص البصري بجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة وأخرى «تنفيذية» بالمنشآت التدريبية، إضافة إلى إصدار دليل استرشادي لترتيبات العودة للتدريب في المنشآت.

وأشار إلى طباعة منشورات دورية تحتوي على تعليمات وقائية وصحية وتوعوية، فضلا عن مشاركة منسوبي التدريب في المعلومات والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا وتحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية.

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وأكد «كدسة» شن جولات يومية لضمان صحة وسلامة العاملين وتوفير أقصى مراحل العناية على مدار اليوم التدريبي مع التأكيد على صحة كل العاملين في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يتم فحصهم بشكل دوري قبل بدء التدريب وبعد الانتهاء منه وتعقيم القاعات والورش التدريبية.

وشدد على أن العملية التدريبية ستواكبها مرحلة توعية مستمرة؛ للتأكد من سلامة الزملاء والزميلات القائمين على التدريب وكذلك سلامة أبنائنا المتدربين والمتدربات، داعيا الجميع إلى التعاون والتكاتف والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

يأتي ذلك ضمن التوجيهات الوقائية والتوعوية؛ للحفاظ على سلامة منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية بمحافظات المنطقة من الجائحة، وحماية العاملين في الحقل التدريبي وتزويدهم بأدوات السلامة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.