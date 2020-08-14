شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 6 ملايين متر أراض حكومية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات من استعادة 6 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وكافة أشكال التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.

وأكد أمين منطقة الجوف م. عاطف الشرعان أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، للحد من هذه الممارسات غير النظامية، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.