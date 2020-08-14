شكرا لقرائتكم خبر عن 326 ألف عملية توثيق عبر «ناجز» في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن إجراء ما يزيد على 590 ألف عملية توثيق، 55 % منها إلكترونية عبر بوابة «ناجز»، منذ 16 مارس الماضي وحتى أمس.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق تنوعت بين توثيق للعقارات، وإصدار للوكالات إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك وإلغاء الوكالات وغيرها. وأشارت إلى أن عمليات التوثيق الإلكترونية بلغت أكثر من 326 ألف عملية، من بينها إصدار نحو 250 ألف وكالة «عن بعد» عبر البوابة، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل والموثقين ومركز التواصل الموحد أكثر من 63 ألف وكالة، وذلك ضمن جهود مسيرة التحول الرقمي.