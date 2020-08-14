شكرا لقرائتكم خبر عن 326 ألف عملية توثيق عبر «ناجز» في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق تنوعت بين توثيق للعقارات، وإصدار للوكالات إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك وإلغاء الوكالات وغيرها. وأشارت إلى أن عمليات التوثيق الإلكترونية بلغت أكثر من 326 ألف عملية، من بينها إصدار نحو 250 ألف وكالة «عن بعد» عبر البوابة، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل والموثقين ومركز التواصل الموحد أكثر من 63 ألف وكالة، وذلك ضمن جهود مسيرة التحول الرقمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 326 ألف عملية توثيق عبر «ناجز» في 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.