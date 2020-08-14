شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم سعودي إندونيسي لتعزيز رقابة الأدوية والان نبدء بالتفاصيل
ومثّل الهيئة العامة للغذاء والدواء في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي رئيسة هيئة الغذاء والدواء د. بيني كي لوكيتو.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات في مجال سلامة الأغذية والرقابة عليها، وفي الأنظمة والمعايير والقواعد المتعلقة بالتفتيش المطبّقة في البلدين، إضافةً إلى المعلومات المتعلقة بالمعايير والقواعد واللوائح الخاصة بتقييم فاعلية المنتجات الدوائية وجودتها وسلامتها قبل التسويق وبعده.
كما تشمل على مزيد من التنسيق لتعزيز القدرات في اختبارات فحص الأغذية ونظام إصدار شهادات استيراد الأغذية وإجراء الفحوصات المخبرية، وتقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم سعودي إندونيسي لتعزيز رقابة الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.