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تفاهم سعودي إندونيسي لتعزيز رقابة الأدوية

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وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع نظيرتها الإندونيسية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الرقابة على جودة وسلامة المنتجات الدوائية بما في ذلك اللقاحات والمنتجات البيولوجية، ومستحضرات التجميل والمكمّلات الغذائية والأغذية المصنّعة.

ومثّل الهيئة العامة للغذاء والدواء في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي رئيسة هيئة الغذاء والدواء د. بيني كي لوكيتو.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات في مجال سلامة الأغذية والرقابة عليها، وفي الأنظمة والمعايير والقواعد المتعلقة بالتفتيش المطبّقة في البلدين، إضافةً إلى المعلومات المتعلقة بالمعايير والقواعد واللوائح الخاصة بتقييم فاعلية المنتجات الدوائية وجودتها وسلامتها قبل التسويق وبعده.

كما تشمل على مزيد من التنسيق لتعزيز القدرات في اختبارات فحص الأغذية ونظام إصدار شهادات استيراد الأغذية وإجراء الفحوصات المخبرية، وتقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية.

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