شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية لـ 966 عائلة محتاجة في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في العاصمة اللبنانية بيروت، استفاد منها 966 عائلة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.

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