شكرا لقرائتكم خبر عن فرق مراقبة لخدمات المسافرين في 28 مطارا والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الهيئة من خلال هذه الجولات إلى رصد الملاحظات المتعلقة بجودة الخدمات داخل صالات السفر ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتسعى الهيئة في مراقبتها ومتابعتها الميدانية المستمرة إلى ضمان رحلة سفر آمنة وتقديم أعلى معايير الجودة في المطارات السعودية.
وتتواجد فرق العمل الميدانية في صالات المطارات على مدار الساعة لمتابعة مؤشرات الأداء وتقييم الخدمات المقدمة خلال المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين، مثل مواسم العطلات وموسم الحج.
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