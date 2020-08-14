شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كورونا» يتجاوز ضعف الإصابات بـ160 حالة والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز معدل التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19» ضعف عدد الإصابات، وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 1482 إصابة جديدة، مقابل 3124 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة وفقًا لإحصاء «الصحة» 294.519 حالة، من بينها 30.823 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1805 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي التعافي 260.393 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 3303 حالات.

وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، كالتالي: الرياض «86»، جدة «77»، حائل «63»، الهفوف «60»، المدينة المنورة «51»، الدمام «51»، ينبع «48»، خميس مشيط «44»، بارق «42»، تبوك «41»، أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي، فجاءت كما يلي: الهفوف «781»، الرياض «508»، المبرز «309»، الطائف «99»، مكة المكرمة «80»، حفر الباطن «78»، نجران «77»، المدينة المنورة «63»، جدة «63»، خميس مشيط «60»، الدمام «57».

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ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا».

كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.