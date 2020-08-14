شكرا لقرائتكم خبر عن 8500 ربطة خبز للأسر المتضررة من انفجار المرفأ والان نبدء بالتفاصيل
وقام المركز بتوزيع 6,000 ربطة خبز يوميًا في شمال لبنان، فيما وزّع حوالي 2,500 ربطة خبز في بيروت خصصت للعائلات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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