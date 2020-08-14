شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 28 نشاطا مخالفا بـ«الواحة» والان نبدء بالتفاصيل
وتمثلت المخالفات بوجود أنشطه تجارية وصناعية غير مرخصة لا يتناسب وجودها داخل الواحة، إضافة لعدم التقيد بأنظمة السلامة والنظافة والإجراءات الصحية، مما يشكل خطورة على المستهلكين وتأثيرات سلبية على البيئة الزراعية إضافة لما تمثله من التلوث البصري. وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.
ودعت اللجنة أصحاب الأنشطة التجارية للتقيد بالاشتراطات والضوابط لكل نشاط، مؤكدة عدم تهاونها في إغلاق الأنشطة المخالفة قياما بمهامها ومسؤولياتها تجاه حماية واستدامة الواحة الزراعية بالمحافظة.
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