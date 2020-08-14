شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «بيت شباب الأحساء الإعلامي» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير هيئة الصحفيين في محافظة الأحساء، عادل الذكر الله، وبمشاركة رئيس قسم الاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي، عبر الاتصال المرئي «عن بعد» أول أمس، «بيت شباب الأحساء الإعلامي»، تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.

وأوضح الذكر الله أن أسرة الهيئة أرادت أن تحمل على عاتقها، ومن بين أهدافها ومستهدفاتها دوما شباب وفتيات الوطن المعطاء، في إطلاق منتج يتواءم مع قدرات الهيئة على خدمة الشباب والفتيات، وجاءت فكرة «البيت»، الذي هو بيت السواعد الفتية، وخاطب أعضاء البيت قائلا: نتأمل منكم أيها الطامحون والمتطلعون إلى مستقبل واعد إلى حمل الرسالة الإعلامية باقتدار، وهي رسالة إعلامية وطنية تحمل معها كل ما يسهم في نماء واستمرار تطور هذا البلد العظيم، وأن البيت هو لخريجي وطلاب الإعلام والشغوفين بالإعلام تحت سن 25 عاما، وبعد ممارستكم للإعلام، ترحب هيئة الصحفيين السعوديين بكم، ومنحكم العضوية فيها.

وأضاف أن البيت، شهد منذ فتح باب التسجيل، إقبالا كبيرا من الجنسين، ونسعى إلى تمكينهم في هذا المجتمع الكبير، حتى يواصلوا مسيرة البلاد العظيمة، وأنهم قادرون على أن يصنعوا الفرق في الساحة الإعلامية.