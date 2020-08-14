شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مجتمعية استشارية بـ «ولادة الدمام»‬ والان نبدء بالتفاصيل

استحدث مستشفى الولادة والأطفال بالدمام لجنة مجتمعية استشارية تضم عددا من المسؤولين وقادة الرأي في المجتمع.

وتستهدف اللجنة التي يترأسها المدير العام التنفيذي للمستشفى د. عبدالوهاب الجباري، مساندة المستشفى بالرأي والمشورة بشكل مباشر، وتحديد احتياج المجتمع من خلال الواقع الملموس لفئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى المشاركة في وضع الخطة الإستراتيجية طويلة وقصيرة المدى للمستشفى تماشيا مع رسالتها ورؤيتها.

وقال د. الجباري خلال لقاء اللجنة إنها خطوة لتنسيق الجهود المشتركة، وتشجيع المجتمع للمشاركة بصوته من أجل مستقبل صحي أفضل للمجتمع، ناهيك عن كونها فرصة لقادة المجتمع للمشاركة في الرؤية المستقبلية للمستشفى بطريقة شفافة وحضارية.

وشهد اللقاء عرضا تعريفيا عن اللجنة وأهدافها، وشرحا موجزا عن أهداف الخطة الإستراتيجية للمستشفى التي ينتظر أن تقوم اللجنة بالمشاركة في الرأي تجاه بعض جوانبها. بعدها تم فتح باب النقاش عبر عدد من المحاور تمثلت في جوانب الصحة العامة وصحة النساء والأطفال، صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية الصحية للمرضى والمجتمع.

يذكر أن اللجنة تضم 12 عضوا 6 منهم من المسؤولين وقادة الرأي، فيما باقي أعضاء اللجنة من مسؤولي المستشفى.