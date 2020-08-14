شكرا لقرائتكم خبر عن صفوى.. «شارع المزارع» بلا صيانة منذ 30 عاما والان نبدء بالتفاصيل

يعاني شارع المزارع بصفوى «شارع الخزان» المنشأ منذ أكثر من 30 عاما للوصول إلى محطة الصرف الصحي الواقعة شرق صفوى والبحر، والذي أسهم بزيادة أعداد المزارع، والاستراحات عليه، وارتياد أكثر من 800 مركبة يوميا، من غياب الصيانة وإعادة التأهيل طيلة تلك المدة، ما أدى إلى انتشار الحفر والتشققات التي تصطاد المركبات وتتلفها.

وقال المواطن وصاحب مزرعة حبيب زكي آل سعيد، إنه رغم الأعداد الكبيرة للمزارع والاستراحات على الشارع والتي تصل إلى 500 مزرعة كبيرة وصغيرة، يقع بعضها عليه مباشرة وأخرى قريبة منه، يفتقر للإنارة ما يسبب معاناة لقاصدي الشارع والذي يعج بالحركة الدائمة، وكثير من المركبات وقعت في السواقي «حفر تصريف مياه المزارع» التي تمتلئ بالماء، وراجعنا عددا من الدوائر الحكومية وكل دائرة تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى.

وأكد المواطن محمد علي الزاكي أن الشارع يرتاده كل يوم أكثر من 800 مركبة، ولكن تنتشر الحفر، والتشققات، لافتا إلى حفره قبل حوالي 8 أو 9 أعوام من أجل مد تصريف خطوط المجاري، ما تسبب في وجود هبوطات في أسفلت الشارع.

وبين المواطن أحمد جعفر العبدالحي أن الشارع المسفلت يبلغ طوله حوالي 3 كيلو مترات وعرضه 3 أمتار فقط، فهو لا يسع إلا لمركبة واحدة في معظمه، ما يتسبب في حدوث شجار بين أصحاب المركبات على أولوية المرور، مؤكدا أن الشارع بحاجة إلى إعادة التهيئة والتوسعة من جديد والإنارة.

وتواصلت ”الخليج 365” مع بلدية محافظة القطيف حول مشكلة الشارع، وأكدوا أنه يتبع الزراعة وليس للبلدية صلة به، كما تواصلت ”الخليج 365” مع الزراعة، وأكدوا أن الطريق لا يتبعهم ويتبع الري. وتم التواصل مع فرع المؤسسة العامة للري بالقطيف على الهاتف 8361214 وعرض المشكلة وطلبوا منا التواصل مع المؤسسة وعرض المشكلة عبر الواتساب على الرقم 0576604850 وتم ذلك مباشرة والذي جاء الرد منهم بالنص «عليكم السلام لا توجد للمؤسسة العامة أحرام أو طرق في صفوى أو نطاق خدمات سوى تأمين حاويات لنقل المخلفات الزراعية للمزارعين»، كما تواصلنا مع المؤسسة العامة للري بالأحساء وأرسلنا استفسارنا حول الشارع من يوم 23 يوليو وأكدوا أنه سيتم رفع الأمر للإدارة ولم نتلق أي رد حتى مثول الصحيفة للطبع.