شاهد.. افتتاح أول دار سينما بحفر الباطن يديرها سعوديون وسعوديات

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تحت رعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود افتتح المشرف العام على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني أول دار سينما بالمحافظة في المكان مول، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس التنفيذي لشركة إيه إم إس للسينما عمر البكر وملاك المجمع.

وقد بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمة المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع المزروع بعد ذلك افتتح مشرف الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني دار السينما وسط حضور مسؤولي الجهات الحكومية وشركة إيه إم إس بعد ذلك أجرى مشرف الشؤون التنموية جولة تعريفية داخل الموقع تعرف من خلالها على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.

Advertisements

وفي حديث خاص لـ “متابعات الخليج 365” ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع المزروع أن شركة AMC تعتبر أول سينما تفتتح في حفر الباطن وهذا المشروع ومخرجاته من مبادرات موجودة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تحت برنامج جودة الحياة وسعيدين بوجود مثل هذه المشاريع بمنطقة مثل حفر الباطن.

وأضاف المزروع: سعيد جدًا وفخور بوجود بنخبة إن لم يكن جميع الموجودين سعوديين وسعوديات من أهل المنطقة هم من يشغل المكان هذا.

وتابع المزروع: المشاريع الموجودة اليوم فيها بُعد اجتماعي وخلق وظائف للمنطقة وأهلها وبإذن الله سوف نرى أكثر وأكثر تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

المزيد

جديد الأخبار