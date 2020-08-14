2020-08-14

واشنطن تحتجز ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت وسائل إعلام عن احتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لسفينة إيرانية كانت تنقل النفط الإيراني إلى فنزويلا.

وأفادت وول ستريت جورنال، اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية احتجزت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.

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ومن ناحية أخرى، نقلت قناة “سكاي نيوز” عن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك تأكيده أن “إيران مسؤولة عن أنشطة إرهابية في المنطقة وزعزعة أمنها سواء بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها”.

وأضاف هوك أن “قرار حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر إلى فترة غير محدودة إلى أن تغير طهران من سلوكها”.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، إن المشروع الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران، جاء بسبب دعمها للفوضى والإرهاب في المنطقة.

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