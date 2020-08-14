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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق 130 محل تجاري مخالف في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تمكنت أمانة محافظة جدة، من رصد وإغلاق 130 محل تجاري مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وكشف وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن هذه المحلات متنوعة الأنشطة منها 73 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها الأنظمة؛ حيث تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقال المهندس محمد الزهراني، أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، مؤكدًا على حرص أمانة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.
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