شكرا لمتابعة خبر عن كشف الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشارت هيئة الهلال الأحمر إلى الظواهر السلبية المصاحبة لوقوع الحـوادث والتي تؤدي إلي زيادة خطورة حالة المصابين، موضحة أن أول مساعدة تقدمها للمصابين في الحوادث هي إبلاغنا عن طريق 997.

وأبانت الهيئة أن الظواهر السلبية تتمثل في تجمهر الأشخاص عند الحادث الذي يعيق وصول المسعف ومعدات الإسعافية للمصابين ويضرهم، بالإضافة إلى تجمهر السيارات أيضا يعيق وصول سيارة الإسعاف للمصابين.

وأوضحت أن تحريك المصابين من مكانهم هذا الشئ حساس لأن أي خطأ بطريقة التحريك تضاعف الإصابات، لافتة إلى أحد الظواهر الخطيرة جدا وهي ملاحقة سيارة الإسعاف أو السير أمامها الذي يمكن أن يسبب حادث مروري يؤثر على المسعفين ويؤخر عملية الإسعاف.