شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة زواج الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز من عجلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تكشفت معلومات عن حقيقة زواج الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة الملك عبدالعزيز-رحمه الله- من عجلان بن محمد عجلان العجلان أمير الرياض.
وتبين أن زواج الأميرة نورة من عجلان معلومة غير صحيحة، واتضح أن من تزوجها هو الأمير سعود الكبير 1321هـ/1904م، وأنجبت له محمد " شقران " وحصة والجوهرة التي تزوجها الملك فيصل.
وأوضح الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود:" غير صحيح أن الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز لم تكن زوجة عجلان، ومن تزوجها هو الأمير سعود الكبير 1321هـ/1904م، وأنجبت له محمد " شقران " وحصة والجوهرة التي تزوجها الملك فيصل ".
وكانت الأميرة نورة توفيت عن عمر يناهز السابعة والسبعين في شوال 1369هـ/ يوليو 1950م؛ بعد أن أصابها مرض لم يشخصه الأطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة زواج الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز من عجلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.