شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة زواج الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز من عجلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تكشفت معلومات عن حقيقة زواج الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة الملك عبدالعزيز-رحمه الله- من عجلان بن محمد عجلان العجلان أمير الرياض.

وتبين أن زواج الأميرة نورة من عجلان معلومة غير صحيحة، واتضح أن من تزوجها هو الأمير سعود الكبير 1321هـ/1904م، وأنجبت له محمد " شقران " وحصة والجوهرة التي تزوجها الملك فيصل.

وأوضح الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود:" غير صحيح أن الأميرة نورة شقيقة الملك عبدالعزيز لم تكن زوجة عجلان، ومن تزوجها هو الأمير سعود الكبير 1321هـ/1904م، وأنجبت له محمد " شقران " وحصة والجوهرة التي تزوجها الملك فيصل ".

وكانت الأميرة نورة توفيت عن عمر يناهز السابعة والسبعين في شوال 1369هـ/ يوليو 1950م؛ بعد أن أصابها مرض لم يشخصه الأطباء.