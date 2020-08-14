شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظات اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخين فوق سماء خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة اعتراض الصاروخين الباليستيين فوق سماء خميس مشيط مساء اليوم الخميس، من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

كما أوضح الفيديو، لحظات تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد - مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).